В Windows 10 упростили работу с обновлениями

Ежемесячные накопительные обновления и крупные апдейты дважды в год загружаются автоматически, требуют перезагрузки и так далее.

Эта проблема более всего заметна на Windows 10 Home, в которой нельзя отложить перезагрузку или само обновление. В результате можно потерять несохранённую работу.

Microsoft начала дорабатывать данную редакцию «десятки». В неё добавили настройки Active Hours, которые производят перезагрузку не в рабочее время. Обновились уведомления о наличии патчей и апдейтов. Они стали менее навязчивыми.

Ожидается, что и эта версия «десятки» рано или поздно получит улучшения в плане обслуживания. Исследователи утверждают, что Microsoft потерпела крах в создании своей системы обновлений. По мнению специалистов, она слишком сложна для понимания обычными пользователями.

Настройки Active Hours хотя и работали штатно, однако лишь 28 % пользователей знали об этой функции. «Активные часы» по умолчанию не дают системе перезагрузиться автоматически только в диапазоне с 8:00 до 17:00. Это подходит для предприятий и офисов, но вряд ли будет удобно фрилансерам или обычным пользователям, которые не следуют жёсткому графику. Из 93 опрошенных пользователей только трое заявили, что используют ПК в это время. Остальные же рассказали, что работают по вечерам.

Разумеется, таймер можно перенастроить, однако, похоже, большинству пользователей это не нужно. Пользователи зачастую не понимают, как часто выходят обновления, не понимают разницу между кумулятивным патчем и полугодичным апдейтом, в том числе разницу по затратам времени.

Microsoft придётся ещё немало поработать над Windows 10 Home, чтобы довести её «до ума».