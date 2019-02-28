Citi выпустил облигации на 1,45 млрд грн

Международный инвестиционный банк Citi выпустил глобальные депозитарные ноты (global depositary note, GDN) на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на 1,456 млрд грн.

Согласно сообщению Euronext Dublin, 28 февраля указанные ценные бумаги были включены в листинг.

Непосредственным эмитентом выступил американский Citibank N.A.

Объем выпуска ограничен 1 млрд 456,373 тыс. GDN (1GDN = 1 грн) со сроком обращения до 20 января 2021 года. При этом по состоянию на 21 февраля было эмитировано 75 млн GDN.

Ставка купона соответствует ставке по ОВГЗ – 15,7% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается каждые полгода в долларах США.