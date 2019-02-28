Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 120 0

Citi выпустил облигации на 1,45 млрд грн

Citi выпустил облигации на 1,45 млрд грн

Международный инвестиционный банк Citi выпустил глобальные депозитарные ноты (global depositary note, GDN) на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на 1,456 млрд грн.

Согласно сообщению Euronext Dublin, 28 февраля указанные ценные бумаги были включены в листинг.

Непосредственным эмитентом выступил американский Citibank N.A.

Объем выпуска ограничен 1 млрд 456,373 тыс. GDN (1GDN = 1 грн) со сроком обращения до 20 января 2021 года. При этом по состоянию на 21 февраля было эмитировано 75 млн GDN.

Ставка купона соответствует ставке по ОВГЗ – 15,7% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается каждые полгода в долларах США.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина