Такси Лондона переведут на автогаз

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Знаменитые лондонские такси оснастят газобалонным оборудованием и переведут на автогаз.
Суммарно на программу “дегазации” столица Великобритании намерена потратить порядка 24 млн фунтов стерлингов, из которых 5 млн фунтов потратят на установку ГБО. Делают это, впрочем, отнюдь не ради экономии бюджета – таким образом власти хотят очистить Лондон от выхлопных газов.
Такие инициативы содержит программа развития городского транспорта Transport for London (TfL).
Документ в частности предусматривает, что лицензию такси в ближайшие 15 лет смогут получать только электромобили, соответствующие экологическим нормам Euro-6. А также, в виде исключения, авто с ГБО-установками не ниже Euro-5.
По оценкам лондонской мэрии, такие машины соответсвуют концепции Ultra Low Emission Zone, согласно которой бесплатный въезд в центр города с 8 апреля 2019 года будет разрешен только для экологически чистого транспорта. Остальным придется изрядно раскошелиться: разовое путешествие на легковушке обойдется в 12,5 фунтов. А плата за грузовик и вовсе составит 100 фунтов.
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