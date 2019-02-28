Львовский горсовет и ЕБРР подписали договор по покупке 50 низкопольных троллейбусов

Львовский горсовет в пятницу подписал договор гарантии с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), организовавшего пакет финансирования до 17,5 млн евро, в рамках которого будут закуплены 50 троллейбусов производства львовского “Электронтранса” и обновлена транспортная инфраструктура.

Средства будут предоставлены коммунальному предприятию “Львовэлектротранс”, который эксплуатирует в городе 10 троллейбусных маршрутов общей протяженностью почти 75 километров.

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Львовский горсовет выступает гарантом по кредитным обязательствам “Львовэлектротранса” перед ЕБРР. Пакет финансирования состоит из 13-летнего кредита ЕБРР в сумме до 15 млн евро и кредита Фонда чистых технологий в сумме до 2,5 млн евро. В рамках проекта будет профинансирована закупка 50 новых троллейбусов и оборудования для их технического обслуживания, а также проведена реконструкция и модернизация двух электротранспортных депо и контактной сети.

Ожидается, что в результате модернизации потребление электроэнергии сократится примерно на 20%, а выбросы CO2 – на 1,9 тыс. т в год.