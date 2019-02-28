Тарифы Google One для облачного хранилища теперь доступны в Украине

Google начала переводить украинских пользователей Google Drive на новые облачные тарифы Google One. Их анонсировали еще в мае 2018 года, но выкатывали по миру в индивидуальном порядке.

Ключевая особенность Google One – это упрощенная тарифная сетка. Компания добавила новый тариф — 200 ГБ и существенно удешевила план на 2 ТБ.

Полный список цен в Украине:

100 ГБ — 45 грн/мес;

200 ГБ — 80 грн/мес;

2 ТБ — 299 грн/мес;

10 ТБ — 2299 грн/мес;

20 ТБ — 4599 грн/мес;

30 ТБ — 6899 грн/мес.

Пространство можно делить между пользователями в семейной группе. Также подписчики Google One получают право приоритетной поддержки по телефону, в чате или по email-переписке. В качестве бонуса, Google предоставляет скидку на отели — до 40% в избранных заведениях.

С новыми тарифами Google One становится одним из самых выгодных облачных хранилищ для украинских пользователей. Для сравнения, Dropbox продает 1 ТБ за $10/мес, в iCloud Drive сопоставимая цена ($2,99 за 200 ГБ и $9,99 за 2 ТБ), но существенно ограничена функциональность. Microsoft дает 1 ТБ в облачном сервисе OneDrive при подписке на пакет приложений Office 365 за 259 грн/мес или 2599 в год.

Единственный способ перейти на тарифы One — дождаться приглашения от Google. Подписаться на получение инвайта можно на специальной странице.