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Искусственный интеллект научил робота новым навыкам

Искусственный интеллект научил робота новым навыкам

Создано немало моделей роботов, которые имитируют движения и действия людей. Сейчас появилось следующее поколение роботов, способных самостоятельно учиться движениям и обращению с предметами. Компания Festo разработала гибкую роботизированную руку BionicSoftHand, которая использует искусственный интеллект, чтобы определить, как манипулировать предметом пальцами. Такая технология самообучения должна оказаться жизненно важной для создания роботов, способных самостоятельно научиться выполнять задачи на рабочем месте, дома и в любом окружении.

По материалам bigmir.net
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