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Объект в Киеве продали на аукционе почти на 12000% дороже стартовой цены

Объект в Киеве продали на аукционе почти на 12000% дороже стартовой цены

Нежилое помещение в центре Киева площадью более 137 кв. м продали на аукционе за 2,1 миллиона гривен.

Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

“Если бы не малая приватизация, то сегодня объект площадью более 137 квадратов в центре Киева продали за 17 000 грн. Но благодаря прозрачной и конкурентной системе ProZorro.Продажи лот ушел с молотка аж за 2,1 млн грн”, говорится в сообщении.

В Минэкономразвития также отметили, что за нежилые помещения на улице Василия Тютюнника боролись 94 участника. И это обеспечило рост цены в 119 раз или почти 12 000%.

По данным МЭРТ, малая приватизация принесла государству 871,4 млн грн. Из них местные власти заработали 466,2 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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