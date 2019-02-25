Объект в Киеве продали на аукционе почти на 12000% дороже стартовой цены

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Нежилое помещение в центре Киева площадью более 137 кв. м продали на аукционе за 2,1 миллиона гривен.
Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.
“Если бы не малая приватизация, то сегодня объект площадью более 137 квадратов в центре Киева продали за 17 000 грн. Но благодаря прозрачной и конкурентной системе ProZorro.Продажи лот ушел с молотка аж за 2,1 млн грн”, говорится в сообщении.
В Минэкономразвития также отметили, что за нежилые помещения на улице Василия Тютюнника боролись 94 участника. И это обеспечило рост цены в 119 раз или почти 12 000%.
По данным МЭРТ, малая приватизация принесла государству 871,4 млн грн. Из них местные власти заработали 466,2 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше" (таблица)Вчера, 20:00 - 3956 20
Не больше 15 тыс. грн: эксперт рассказал, кто пострадает от наличных ограничений НБУВчера, 21:30 - 22249 16
Реальная зарплата украинцев в январе выросла почти на 10% (инфографика)Вчера, 19:00 - 983 15
США вывезли 50 тонн золота из Сирии – СМИ11 ч. назад - 2421 13
Андрей Зинченко: нормы потребления газа без счетчика. Февральская схватка двух ёокодзун (часть 3)4 ч. назад - 465 12
Не больше 15 тыс. грн: эксперт рассказал, кто пострадает от наличных ограничений НБУВчера, 21:30 - 22249 16
Тигипко рассказал, является ли Monobank прибыльным10 ч. назад - 11141
Бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше" (таблица)Вчера, 20:00 - 3956 20
Германия переживает строительный бум15 ч. назад - 3125
Apple объяснила дороговизну iPhone20 ч. назад - 3059
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)Вчера, 13:10 - 903 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 908
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 887 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1670
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 5059 2