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"Нафтогаз" получил положительное решение арбитража в Гааге против РФ

"Нафтогаз" получил положительное решение арбитража в Гааге против РФ

НАК “Нафтогаз Украины” получила положительное решение арбитража в городе Гаага, где рассматривался вопрос о потерянных компанией активах в Крыму.

Это решение прокомментировал глава правления НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев во время брифинга в пятницу.

По его словам, компания смогла доказать в трибунале, что Россия как государство виновата в потере активов “Нафтогаза” и должна за это отвечать – то есть предоставить НАК компенсацию.

Предварительно сумму ущерба оценили в 5 миллиардов долларов, заявил Коболев. Однако окончательное решение о сумме компенсации будет принято в начале следующего года, добавил глава правления НАК.

Коболев также отметил, что особенностью решения по “Нафтогазу” является история захвата компании.

Он напомнил события февраля и марта 2014 года, когда самопровозглашенніе власти Крыма строили доказательную базу на том, что они якобы национализировали активы “Нафтогаза” своим решением. Однако указанным выше решением компания смогла доказать, что захват активов произошло Россией одновременно или сразу после аннексии Крыма.

“Именно доказательство этого факта мы считаем главной победой именно в этом кейсе против Российской Федерации”, – подчеркнул Коболев.

По материалам Економічна Правда
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