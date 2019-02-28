Volvo представил электромобиль с Android (фото)

Дочерний бренд Volvo представил новый полностью электрический автомобиль Polestar 2.

Производитель заявляет запас хода до 443 километров благодаря аккумулятору емкостью 78 кВт/ч. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 4,7 секунды. Это объясняется мощностью в 300 кВт (около 408 лошадиных сил).

Емкость багажника составила 404 литра, а фронтальная пустошь вместит еще 34 литра. Есть опции с шестью вариантами цветов, 19,5- и 20,4-дюймовыми дисками и другими мелкими деталями вроде покрытия салона.

Звук отдали на откуп Harman Kardon. Для управления системами авто установили 11-дюймовый дисплей. Он работает под управлением Android для мультимедийных систем.

Polestar 2 станет первым автомобилем с использованием универсальной системы от Google. Она даёт доступ к приложениям для Android Auto и поддерживает механику обновлений. По умолчанию пользователи получают Google Maps, Google Assistant и другое.

Автомобиль появится в продаже в 2020 году. Стоимость заявлена от 39 900 евро для Германии, за счёт чего Polestar 2 напрямую конкурирует с Tesla Model 3. Самая дорогая конфигурация стоит 59 900 долларов. Автомобиль появится в первую очередь в Китае, США, Канаде, Бельгии, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании. О других странах в компании пока размышляют.

В отличие от дорогого Polestar 1, новинка выглядит более практичным и массовым вариантом. Кроме того, именно вторая версия претендует на полноценное серийное производство, что в паре с опытом Volvo даёт надежду на стабильный выпуск авто без постоянных проблем, как это происходит у Tesla.