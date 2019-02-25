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Еще в трех городах Украины запустили технологию Mobile ID

Еще в трех городах Украины запустили технологию Mobile ID

Мобильный оператор Vodafone Украина запустил технологию Mobile ID, которая интегрирована в системы электронного документооборота, городские порталы и государственные сервисы для жителей Львова, Одессы и Днипра.

Об этом сообщили в пресс-службе Vodafone Украины.

Новые точки для подключения Mobile ID находятся:

  • во Львове по адресу ул. Ивасюка, 3;
  • в Одессе – ул. Пушкинская, 51;
  • в Днепре – ул. Антоновича, 22/1.

Первая электронная услуга с использованием Mobile ID – электронный кабинет водителя – уже используется в тестовом режиме. Еще более 100 различных сервисов для частных пользователей и бизнеса находятся в процессе интеграции технологии Mobile ID. Среди них электронные платформы медицинских услуг для населения, различные системы электронного документооборота.

Напомним, с помощью технологии Mobile ID жители Харькова онлайн могут оформить три вида справок: о составе семьи, о регистрации места проживания, заказать технический паспорт недвижимости в БТИ.

Для бизнес-клиентов Vodafone Mobile ID позволяет получить удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам, подписывать документы в системах электронного документооборота, подавать отчетность в государственные органы, пользоваться системами интернет-банкинга, взаимодействовать с партнерами и клиентами.

Технология Mobile ID позволяет подключить два вида услуг: услугу электронной идентификации личности и услугу квалифицированного электронной подписи (КЭП), который является юридически значимым аналогом личной подписи владельца.

Справка Finance.ua:

Тарифы услуги Mobile ID от Vodafone:

  • Стоимость SIM-карты с установленным ПО Mobile ID: 100 грн (с учетом НДС);
  • Подключение Услуги и оформление сертификата АЦСК со сроком действия 1 год: 150 грн (с учетом НДС и сбора в ПФ);
  • Абонплата: 15 грн в месяц (с учетом НДС и сбора в ПФ).
По материалам УКРИНФОРМ
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