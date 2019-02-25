Еще в трех городах Украины запустили технологию Mobile ID

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Мобильный оператор Vodafone Украина запустил технологию Mobile ID, которая интегрирована в системы электронного документооборота, городские порталы и государственные сервисы для жителей Львова, Одессы и Днипра.
Об этом сообщили в пресс-службе Vodafone Украины.
Новые точки для подключения Mobile ID находятся:
Первая электронная услуга с использованием Mobile ID – электронный кабинет водителя – уже используется в тестовом режиме. Еще более 100 различных сервисов для частных пользователей и бизнеса находятся в процессе интеграции технологии Mobile ID. Среди них электронные платформы медицинских услуг для населения, различные системы электронного документооборота.
Напомним, с помощью технологии Mobile ID жители Харькова онлайн могут оформить три вида справок: о составе семьи, о регистрации места проживания, заказать технический паспорт недвижимости в БТИ.
Для бизнес-клиентов Vodafone Mobile ID позволяет получить удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам, подписывать документы в системах электронного документооборота, подавать отчетность в государственные органы, пользоваться системами интернет-банкинга, взаимодействовать с партнерами и клиентами.
Технология Mobile ID позволяет подключить два вида услуг: услугу электронной идентификации личности и услугу квалифицированного электронной подписи (КЭП), который является юридически значимым аналогом личной подписи владельца.
Тарифы услуги Mobile ID от Vodafone:
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