В Украине ввели новые технологии освещения помещений - Минрегион

В Украине 28 февраля вступила в действие норма об использовании световодов для естественного освещения помещений, где недостаточно естественного света.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства.

Теперь в помещениях, где нет окон, дневного освещения или возможности проводить электричество, будут использовать световоды, отмечается в сообщении пресс-службы.

Как отметили в министерстве, конструкции некоторых световодов позволяют вообще не использовать электричество, ведь они не только передают свет днем, но и накапливают его для использования вечером.

Такое освещение лучше всего подойдет для энергосберегающего строительства и помещений, где нет окон, дневного освещения или возможности проводить электричество.

Такой способ освещения помещений, добавили в министерстве, впервые начали использовать в Древнем Египте. Сейчас этот способ успешно работает за границей, где с помощью световодов проводят свет в школьные классы, больницы, офисные кабинеты, а также склады и важные помещения военного назначения.