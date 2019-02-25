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Apple планирует подогревать сгибающиеся дисплеи, чтобы они не трескались на холоде

Apple планирует подогревать сгибающиеся дисплеи, чтобы они не трескались на холоде

Прошедший месяц показал, что одной из тенденций года на рынке смартфонов станет выпуск складных аппаратов со сгибаемыми дисплеями. Подобные модели уже анонсировали Samsung и Huawei, многие другие производители заявили о готовности в скором времени представить аналогичные решения. Компания Apple таких заявлений пока не делала, но одна из её патентных заявок указывает на то, что разработки в этом направлении ведутся.

Речь, правда, на этот раз идёт о патенте не на сам складной смартфон, а на одну из технологий, разработанных купертиновцами для гибких конструкций. Она подразумевает подогрев экрана в месте сгиба на случай, чтобы тот не потрескался на холоде. Предполагается, что нагреваться дисплей будет вдоль линии складывания за счёт включения подсветки пикселей либо с помощью встроенного в устройство специального нагревательного элемента.

Кроме того, патент описывает запирающий механизм, который будет препятствовать сгибанию и разгибанию гаджета в том случае, если в данный момент температура экрана находится ниже определённой отметки.

Конечно, появление данной патентной заявки ещё не является гарантией того, что Apple непременно внедрит разработанную ею технологию в ближайшие коммерческие продукты. Тем не менее, документ указывает на то, что направление сгибающихся мобильных устройств уже давно интересует «яблочного гиганта», ведь заявка была подана ещё в декабре 2017 года.

По материалам 3dnews.ru
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