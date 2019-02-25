Apple планирует подогревать сгибающиеся дисплеи, чтобы они не трескались на холоде

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Прошедший месяц показал, что одной из тенденций года на рынке смартфонов станет выпуск складных аппаратов со сгибаемыми дисплеями. Подобные модели уже анонсировали Samsung и Huawei, многие другие производители заявили о готовности в скором времени представить аналогичные решения. Компания Apple таких заявлений пока не делала, но одна из её патентных заявок указывает на то, что разработки в этом направлении ведутся.
Речь, правда, на этот раз идёт о патенте не на сам складной смартфон, а на одну из технологий, разработанных купертиновцами для гибких конструкций. Она подразумевает подогрев экрана в месте сгиба на случай, чтобы тот не потрескался на холоде. Предполагается, что нагреваться дисплей будет вдоль линии складывания за счёт включения подсветки пикселей либо с помощью встроенного в устройство специального нагревательного элемента.
Кроме того, патент описывает запирающий механизм, который будет препятствовать сгибанию и разгибанию гаджета в том случае, если в данный момент температура экрана находится ниже определённой отметки.
Конечно, появление данной патентной заявки ещё не является гарантией того, что Apple непременно внедрит разработанную ею технологию в ближайшие коммерческие продукты. Тем не менее, документ указывает на то, что направление сгибающихся мобильных устройств уже давно интересует «яблочного гиганта», ведь заявка была подана ещё в декабре 2017 года.
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