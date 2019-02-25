В Венесуэле заявили о переносе офиса нефтяной госкомпании в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл представительство национальной нефтедобывающей компании PDVSA в Лиссабоне и перенес офис в Москву.

Об этом сказала исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

“Президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перенести офис в Москву”, – заявила она.

По словам Родригес, “Запад сам исключает себя из жизни мировой общественности, потому что сейчас он предпринимает попытки саботировать жизнь международного сообщества”.

“Целый ряд стран, выступая с позиции уважения к международному праву, укрепляя двусторонние отношения, борется против этого, – сказала политик. – Вы знаете, что происходит с нефтяными активами Венесуэлы, которые расположены в США и других странах, которые проявляют нетерпимость к Венесуэле, которые лишают ее активов и финансовых ресурсов. В частности, мы можем вспомнить британское правительство, которое через Банк Англии решило присвоить себе венесуэльское золото”.

Родригес отметила, что перенос офиса PDVSA в Москву идет в рамках сотрудничества с Роснефтью и Газпромом.

“Это производится в соответствии с планами расширения технического сотрудничества в области нефтедобычи с Роснефтью, с Газпромом. Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения”, – сказала Родригес.

Справка Finance.ua:

PDVSA − государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, крупнейший источник дохода этой страны.