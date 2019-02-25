Коболев перечислит все зарплаты и премии на благотворительность

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Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев говорит, что контракт с ним пока не продлен.
Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в пятницу.
“Во-первых, технически контракт со мной не продлен. Было решение наблюдательного совета, что это надо сделать. Технически еще не реализовано”, – сказал он.
“Сейчас ситуация выглядит таким образом, что прикрываясь попыткой урегулировать мою зарплату, правительство де-факто приняло решение о прекращении моего действующего контракта с 22 марта.
Если внимательно посмотреть закон об акционерных обществах, то там четко прописано, что условия моего контракта, избрания, прекращения, сумма оплаты является исключительными полномочиями наблюдательного совета. Это означает, что только они имеют право определять эти вопросы”, – отметил он.
Что касается зарплаты, то Коболев заявил: “Этот вопрос используется политиками как красная тряпка”.
“Если пройти по улице и спросить людей, то любая цифра, которую вы назовете, будет слишком большой”, – добавил руководитель Нафтогаза.
Коболев заявил, “чтобы убрать вопросы по поводу своего персонального интереса в зарплате и премиях”, он решил все выплаты перечислять на благотворительность до конца года.
“Политический вопрос “Сколько зарабатывает Коболев?” исчез. Остался юридический. Имеет ли право акционер вмешиваться в исключительные полномочия наблюдательного совета? По моему убеждению – нет, не имеет”, – сказал он и добавил, что вопрос пребывания его в должности “отсрочат минимум до конца политического периода выборов”.
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