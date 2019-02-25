В туристический сбор 2019 внесли изменения

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Положениями Закона Украины от 23.11.2018 г. № 2628-VIII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов” (далее – Закон № 2628), который вступил в силу с 01.01.2019 г., полностью изменен порядок взимания туристического сбора.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Закарпатской области.
Среди элементов туристического сбора, которые обязательно определяются местными советами, произошли следующие изменения:
Введена дифференциация предельных ставок сбора по категории потребителя туристической услуги – внутренний (от 0 до 0,5%) или въездной (от 0 до 5%) туризм;
Изменился порядок исчисления и уплаты налоговых обязательств – предусмотрено право советов на введение авансовых взносов по уплате сбора, реализация которого фиксируется в соответствующем решении совета.
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