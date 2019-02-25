В туристический сбор 2019 внесли изменения

Положениями Закона Украины от 23.11.2018 г. № 2628-VIII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов” (далее – Закон № 2628), который вступил в силу с 01.01.2019 г., полностью изменен порядок взимания туристического сбора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Закарпатской области.

Среди элементов туристического сбора, которые обязательно определяются местными советами, произошли следующие изменения:

Категорию плательщиков дополнили субъектами, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки);

Расширен перечень категорий субъектов, которые предоставляют туристическую услугу и на которых возлагается обязанность налоговых агентов. В то же время установлено обязательное условие идентификации налоговых агентов путем обнародования советом перечня налоговых агентов на собственном официальном сайте;

В базе налогообложения показатель “стоимость проживания” изменено на показатель “количество суток проживания”;

Ставки туристического сбора привязаны к показателю “минимальная заработная плата, установленная законом на 1 января отчетного (налогового) года”.

Введена дифференциация предельных ставок сбора по категории потребителя туристической услуги – внутренний (от 0 до 0,5%) или въездной (от 0 до 5%) туризм;

Изменился порядок исчисления и уплаты налоговых обязательств – предусмотрено право советов на введение авансовых взносов по уплате сбора, реализация которого фиксируется в соответствующем решении совета.