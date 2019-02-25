Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 174 0

Фонд гарантирования предупредил украинцев о мошенниках

Фонд гарантирования предупредил украинцев о мошенниках

Украинцев продолжают атаковать мошенники. Фонд гарантирования вкладов физлиц на днях опубликовал на своем сайте предупреждение, настоятельно порекомендовав людям не обращаться за помощью к посредникам, которые за вознаграждение обещают помочь с покупкой.

Такие схемы в нашей стране не новы. А сам Фонд уже не единожды предупреждал потенциальных покупателей от попыток купить активы банка в обход законной процедуры, люди не перестают обращаться к мошенникам. А те активно рекламируют свои услуги, о чем ФГВФЛ регулярно получает уведомления.

Жертвами мошенников очень часто становятся бывшие заемщики банков-банкротов, которые в силу ряда причин не смогли обслуживать свои кредиты. Особенно интересны для жуликов ипотечные заемщики, чьи квартиры оказались в руках ФГВФЛ и должны быть реализованы на торгах. Чтобы не потерять жилье, люди охотно соглашаются на заманчивое предложение, невзирая на то, что так называемые посредники часто даже не дают никаких гарантий успеха.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Криминал
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина