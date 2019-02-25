Фонд гарантирования предупредил украинцев о мошенниках

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украинцев продолжают атаковать мошенники. Фонд гарантирования вкладов физлиц на днях опубликовал на своем сайте предупреждение, настоятельно порекомендовав людям не обращаться за помощью к посредникам, которые за вознаграждение обещают помочь с покупкой.
Такие схемы в нашей стране не новы. А сам Фонд уже не единожды предупреждал потенциальных покупателей от попыток купить активы банка в обход законной процедуры, люди не перестают обращаться к мошенникам. А те активно рекламируют свои услуги, о чем ФГВФЛ регулярно получает уведомления.
Жертвами мошенников очень часто становятся бывшие заемщики банков-банкротов, которые в силу ряда причин не смогли обслуживать свои кредиты. Особенно интересны для жуликов ипотечные заемщики, чьи квартиры оказались в руках ФГВФЛ и должны быть реализованы на торгах. Чтобы не потерять жилье, люди охотно соглашаются на заманчивое предложение, невзирая на то, что так называемые посредники часто даже не дают никаких гарантий успеха.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше" (таблица)Вчера, 20:00 - 3584 19
Не больше 15 тыс. грн: эксперт рассказал, кто пострадает от наличных ограничений НБУВчера, 21:30 - 21156 16
Украина может отменить безвиз с ИзраилемВчера, 16:45 - 2690 16
Реальная зарплата украинцев в январе выросла почти на 10% (инфографика)Вчера, 19:00 - 868 12
США вывезли 50 тонн золота из Сирии – СМИ8 ч. назад - 2005 10
Не больше 15 тыс. грн: эксперт рассказал, кто пострадает от наличных ограничений НБУВчера, 21:30 - 21156 16
ГФС с марта вводит в тестовом режиме новый электронный сервисВчера, 19:20 - 5082
Тигипко рассказал, является ли Monobank прибыльным7 ч. назад - 5058
Бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше" (таблица)Вчера, 20:00 - 3584 19
Apple объяснила дороговизну iPhone16 ч. назад - 2892
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)Вчера, 13:10 - 844 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 888
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 883 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1657
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 5007 2