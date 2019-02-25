Фонд гарантирования предупредил украинцев о мошенниках

Украинцев продолжают атаковать мошенники. Фонд гарантирования вкладов физлиц на днях опубликовал на своем сайте предупреждение, настоятельно порекомендовав людям не обращаться за помощью к посредникам, которые за вознаграждение обещают помочь с покупкой.

Такие схемы в нашей стране не новы. А сам Фонд уже не единожды предупреждал потенциальных покупателей от попыток купить активы банка в обход законной процедуры, люди не перестают обращаться к мошенникам. А те активно рекламируют свои услуги, о чем ФГВФЛ регулярно получает уведомления.

Жертвами мошенников очень часто становятся бывшие заемщики банков-банкротов, которые в силу ряда причин не смогли обслуживать свои кредиты. Особенно интересны для жуликов ипотечные заемщики, чьи квартиры оказались в руках ФГВФЛ и должны быть реализованы на торгах. Чтобы не потерять жилье, люди охотно соглашаются на заманчивое предложение, невзирая на то, что так называемые посредники часто даже не дают никаких гарантий успеха.