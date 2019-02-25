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Аэропорт Ужгорода возобновит свою работу после 3 лет перерыва

Аэропорт Ужгорода возобновит свою работу после 3 лет перерыва

Президент Петр Порошенко заявил, что после переговоров с президентом Словакии Андреем Киской будет восстановлена работа аэропорта Ужгорода.

Об этом он написал в Facebook.

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“Как и обещали, после наших договоренностей с Президентом Словакии Андреем Киской возобновляем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец, после долгого перерыва аэропорт Ужгорода заработает!” – заявил Президент.

По его словам, с 15 марта раз в неделю будет рейс сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании “Мотор Сич”.

Порошенко добавил, что в дальнейшем работа аэродрома и прилегающая инфраструктура будут восстановлены.

Справка Finance.ua:

  • Международный аэропорт “Ужгород” прекратил работу в феврале 2016 года. Тогда Госавиаслужба приостановила действие сертификата аэропорта на обслуживание пассажирских авиарейсов в связи с выявленными нарушениями правил безопасности.
  • 16 ноября 2018 года Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) провело сертификационный аудит Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») как провайдера аэронавигационных услуг в ЕС, что позволило возобновить полеты с/на аэродром «Ужгород».
По материалам Finance.UA
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