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Аэропорт Ужгорода заработает с 15 марта

Аэропорт Ужгорода заработает с 15 марта

Регулярное авиасообщение с Ужгородом будет восстановлено с 15 марта.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в Twitter.

“После договоренностей с Президентом Словакии Киской восстанавливаем регулярное авиасообщение с Ужгородом. Аэропорт Ужгорода заработает! Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании “Мотор Сич”, – написал президент.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал скорое возобновление работы ужгородского аэропорта и связал его с достижениями действующего правительства.

Напомним, осенью прошлого года Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) завершило сертификационные действия в рамках сертификационного аудита “Украэроруха”. Сертификация “Украэроруха” со стороны EASA осуществляется с целью выполнения требований законодательства ЕС и получения “Украерорухом” права по предоставлению услуг обслуживания воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, который необходим для выполнения взлетов и посадок воздушных судов по приборам с/на аэродром “Ужгород”.

По материалам УНН
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