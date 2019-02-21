В швейцарских Альпах построят уникальную канатную дорогу

Между швейцарскими вершинами Малый Маттерхорн и Серая голова построят самую высокогорную канатную дорогу в Альпах. Как сообщает Swissinfo, ее планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Строительство замкнет инфраструктурный проект под названием «Трёхканатная кольцевая дорога», с помощью которого швейцарский горный курорт Церматт в кантоне Вале должен получить возможность сообщения с итальянским горным курортом Брёй-Червинья в автономной итальянской провинции Валле-д´Аоста.

Новая дорога станет самой высокогорной транспортной артерией в Альпах и уже третьей канатной дорогой к Малому Маттерхорну.

Проект перевели в стадию конкретной реализации после того, как экологический «Фонд сохранения и защиты ландшафтов Швейцарии» снял все возражения относительно перспектив и последствий строительства подъемника.