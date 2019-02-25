UDP Renewables запустила СЭС мощностью 13 МВт в Запорожской области

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Компания UDP Renewables, входящая в состав инвестиционной группы UFuture, запустила СЭС «Скифия-Солар-1» с пиковой мощностью 13 МВт.
Новый объект занимает площадь 20 гектаров в Запорожской области – регионе с высокой солнечной активностью. На станции установлено 38 232 солнечные панели производства JinkoSolar, ведущей мировой компании в области оборудования для солнечной энергетики.
Такое количество модулей позволит генерировать около 16,2 ГВт·ч электроэнергии в год. Этого объема хватит для обеспечения «чистой» электроэнергией более 6 500 украинских домохозяйств.
«Возобновляемая энергетика остается одним из наших приоритетов. К концу 2019 мы планируем построить еще пять солнечных электростанций общей мощностью более 130 МВт. Верю в высокий потенциал этой отрасли в Украине. Со своей стороны мы стремимся привлечь лучший мировой опыт и международные инвестиции, чтобы «зеленая» энергетика в нашей стране развивалась как можно эффективнее», – отметил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.
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