UDP Renewables запустила СЭС мощностью 13 МВт в Запорожской области

Компания UDP Renewables, входящая в состав инвестиционной группы UFuture, запустила СЭС «Скифия-Солар-1» с пиковой мощностью 13 МВт.

Новый объект занимает площадь 20 гектаров в Запорожской области – регионе с высокой солнечной активностью. На станции установлено 38 232 солнечные панели производства JinkoSolar, ведущей мировой компании в области оборудования для солнечной энергетики.

Такое количество модулей позволит генерировать около 16,2 ГВт·ч электроэнергии в год. Этого объема хватит для обеспечения «чистой» электроэнергией более 6 500 украинских домохозяйств.

«Возобновляемая энергетика остается одним из наших приоритетов. К концу 2019 мы планируем построить еще пять солнечных электростанций общей мощностью более 130 МВт. Верю в высокий потенциал этой отрасли в Украине. Со своей стороны мы стремимся привлечь лучший мировой опыт и международные инвестиции, чтобы «зеленая» энергетика в нашей стране развивалась как можно эффективнее», – отметил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.

Справка Finance.ua

UDP Renewables – инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики.