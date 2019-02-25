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Стала известна средняя заработная плата в январе в Донецкой области

Стала известна средняя заработная плата в январе в Донецкой области

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе 2019 года составила 10045 грн. По сравнению с декабрем 2018 года средняя зарплата уменьшилась на 11,1%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизилась на 12,3%, а по сравнению с январем 2018 года – выросла на 6,8%.

По уровню средней заработной платы в январе 2019 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (13584 грн), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (13550 грн), угольной промышленности (12644 грн), сферы государственного управления (11513 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (11357 грн), торговли (11089 грн).

Превысила 10 тыс.грн средняя зарплата также работников транспорта (10936 грн), машиностроения (10848 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (10760 грн).

От 7 до 10 тыс.грн составила январская зарплата работников финансовой и страховой деятельности (9795 грн), строительства (9790 грн), пищевой промышленности (8678 грн), легкой промышленности (7103 грн).

Меньше 7 тыс.грн начислено за январь работникам сельского хозяйства (6839 грн), образования (6739 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (6100 грн).

По материалам ГУСДО
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