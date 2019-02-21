Всемирный банк назвал страны, достигшие гендерного равенства

Исследование “Женщины, бизнес и закон-2019”, проведенное Всемирным банком, показало, что лишь шесть стран в мире достигли гендерного равенства. Об этом сообщает сайт банка.

Это Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. Для исследования эксперты оценивали законодательные базы 187 государств, выясняя, какие изменения были внесены туда за последние десять лет и как это повлияло на права женщин.

Ситуация оценивалась по восьми базовым индикаторам. В этом перечне оплата труда, трудоустройство, ведение собственного бизнеса, управление принадлежащими женщинам активами, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, а также брак и наличие детей.

Ранее выяснилось, какое место в мировом рейтинге гендерного равенства досталось Украине. “Украина занимает 65-е место из 149 стран в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства, составленном Всемирным экономическим форумом. Как говорится в рейтинге, лучшая ситуация в стране в сфере образования, худшая – в политике”, – пишет Радио Свобода.