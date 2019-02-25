Денежные активы кандидатов в президенты (инфографика)

Общая сумма денежных активов 44 кандидатов в президенты Украины достигает 2,23 млрд грн. Доходов – 129,58 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные общественного движения ЧЕСТНО.

Также, по данным общественного движения, на залоги кандидаты в президенты потратили в целом 110 млн грн. Напомним, залог возвращают только тем, кто пройдет во второй тур.



