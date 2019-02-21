Стала известна самая обеспеченная кандидат в Президенты (инфографика)

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Ольга Богомолец из фракции “Блока Петра Порошенко” является самым богатым кандидатом в президенты.
Она задекларировала 33,71 млн грн по данным деклараций за 2017 год – наибольшую сумму денежных активов и доходов среди женщин-кандидатов.
Об этом говорится в исследовании движения “ЧЕСТНО” “Деньги кандидатов: что обеспечивает победу на выборах?».
Денежные активы составили 25,39 млн грн, а доход – 8,32 млн грн. В наличности 23,37 млн грн, в банке – 2 млн грн.
Основные виды доходов – прибыль от предоставления имущества в аренду на 3,38 млн грн. 1,47 млн грн составили поступления от Посольства Соединенных Штатов Америки на улице Сикорского, 4.
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