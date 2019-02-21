Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 341 0

Стала известна самая обеспеченная кандидат в Президенты (инфографика)

Стала известна самая обеспеченная кандидат в Президенты (инфографика)

Ольга Богомолец из фракции “Блока Петра Порошенко” является самым богатым кандидатом в президенты.

Она задекларировала 33,71 млн грн по данным деклараций за 2017 год – наибольшую сумму денежных активов и доходов среди женщин-кандидатов.

Об этом говорится в исследовании движения “ЧЕСТНО” “Деньги кандидатов: что обеспечивает победу на выборах?».

Денежные активы составили 25,39 млн грн, а доход – 8,32 млн грн. В наличности 23,37 млн грн, в банке – 2 млн грн.

Основные виды доходов – прибыль от предоставления имущества в аренду на 3,38 млн грн. 1,47 млн грн составили поступления от Посольства Соединенных Штатов Америки на улице Сикорского, 4.

Справка Finance.ua

  • Ольга Богомолец баллотировалась в президенты также и на выборах 2014 года.
  • Ее избирательный фонд составил около 1,92 млн грн.
По материалам ЧЕСНО
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина