Стала известна самая обеспеченная кандидат в Президенты (инфографика)

Ольга Богомолец из фракции “Блока Петра Порошенко” является самым богатым кандидатом в президенты.

Она задекларировала 33,71 млн грн по данным деклараций за 2017 год – наибольшую сумму денежных активов и доходов среди женщин-кандидатов.

Об этом говорится в исследовании движения “ЧЕСТНО” “Деньги кандидатов: что обеспечивает победу на выборах?».



Денежные активы составили 25,39 млн грн, а доход – 8,32 млн грн. В наличности 23,37 млн грн, в банке – 2 млн грн.

Основные виды доходов – прибыль от предоставления имущества в аренду на 3,38 млн грн. 1,47 млн грн составили поступления от Посольства Соединенных Штатов Америки на улице Сикорского, 4.

Справка Finance.ua

Ольга Богомолец баллотировалась в президенты также и на выборах 2014 года.