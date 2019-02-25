Межбанк: доллар упал на продажах СКВ, проблемах с гривневой ликвидностью и пассивности НБУ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,87/26,90 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно об очередном «сжатии» рынка гривневой ликвидности.

Именно на это указывало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 043,8 млн грн к отметке 49 553,0 млн грн.

Похоже, снова НБУ прикрутил «гайки монетаризма», лишая «зеленых быков» межбанка шансов. Во всяком случае, на открытии сессии.

Подтверждая наши ожидания, выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.00 понизились к 26,84/26,87 UAH/USD, по всей видимости, «отвечая» на состояние дел с гривневой ликвидностью. На моменте ситуативное преобладание оферов, опустившее цену СКВ.

Вскоре локальные низы курса безналичного доллара были выкуплены, и «американец» пошел вверх, оказавшись около 10.30 на уровне 26,87/26,89 UAH/USD, который не покидал до 10.43 Киева.

К 10.50 Киева доллар на межбанке «передумал» расти, откатившись на указанный час к цифре 26,85/26,86 UAH/USD. На моменте незначительное преобладание оферов «американца».

На 11.08 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 26,84/26,85 UAH/USD, ведомые преобладавшими продажами СКВ. «Ранний визит регулятора на рынок был скоротечным, выкупив толику «лишнего» доллара, регулятор вскоре ушел, оставив межбанк на попечении продавцов, которых на моменте больше», прокомментировал ситуацию наш консультант.

По состоянию на 11.20 котировки безналичного доллара приостановили снижение, консолидировавшись на отметке 26,84/26,85 UAH/USD.

Утреннее снижение курса безналичного «американца», ненадолго остановленное ранним визитом НБУ с гривневой интервенцией, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые ограничились расширением спреда с уровня 15,75/16,75% к отметке 15,50/17,50% годовых.

Эта динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,87 / 26,90

евро – 30,58 / 30,60

российский рубль – 0,4079 / 0,4085

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1362 / 1,1364

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