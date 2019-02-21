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Ferrari показал, как будет выглядеть их новый спорткар (фото)

Ferrari показал, как будет выглядеть их новый спорткар (фото)

Итальянский автопроизводитель Ferrari обнародовал первые снимки автомобиля модели F8 Tributo перед его официальным представлением на Женевском автосалоне в следующем месяце.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

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“Ferrari обнародовал первые снимки F8 Tributo перед его официальным представлением на Женевском автосалоне в следующем месяце”, – говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, новая модель весит меньше, но будет более мощной, чем предыдущая модель Ferrari 488 GTB.

У автопроизводителя добавили, что начнут принимать заказы на новый спорткар с двигателем V8 уже начиная со следующего месяца.

Отмечается, что Ferrari сейчас также работает над разработкой плагин-гибридного автомобиля, который планируется представить позже в этом году.

По данным Bloomerg, в этом году Ferrari планирует целом представить пять новых моделей автомобилей ради 10% повышения операционных доходов.

По материалам УКРИНФОРМ
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