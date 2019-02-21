Ferrari показал, как будет выглядеть их новый спорткар (фото)

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Итальянский автопроизводитель Ferrari обнародовал первые снимки автомобиля модели F8 Tributo перед его официальным представлением на Женевском автосалоне в следующем месяце.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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“Ferrari обнародовал первые снимки F8 Tributo перед его официальным представлением на Женевском автосалоне в следующем месяце”, – говорится в сообщении.
Как сообщили в компании, новая модель весит меньше, но будет более мощной, чем предыдущая модель Ferrari 488 GTB.
У автопроизводителя добавили, что начнут принимать заказы на новый спорткар с двигателем V8 уже начиная со следующего месяца.
Отмечается, что Ferrari сейчас также работает над разработкой плагин-гибридного автомобиля, который планируется представить позже в этом году.
По данным Bloomerg, в этом году Ferrari планирует целом представить пять новых моделей автомобилей ради 10% повышения операционных доходов.
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