В Китае достраивают первый в мире горизонтальный небоскреб (фото)

В Китае завершается строительство первого в мире горизонтального небоскреба в рамках проекта Raffles City Chongqing, который уже назвали инженерным чудом.

Об этом сообщает CNN.

“После шести лет строительства с использованием современных инженерных технологий, мы гордимся тем, что в Raffles City Chongqing знаковая архитектурная форма, которая напоминает мощный парус, движется вперед”, – сказал заместитель генерального директора и директора по информационным технологиям CapitaLand China Лукас Лог.

Как отмечается, “небесный мост” длиной 250 метров называется Crystal и считается одним из самых высоких в мире. После открытия там будет находиться смотровая галерея, небесные сады, пейзажный бассейн и различные рестораны.

Именно это горизонтальное сооружение объединяет все остальные конструкции комплекса Raffles City Chongqing. В нем также будет размещаться торговый центр площадью 230 тысяч кв.м, 1400 апартаментов, отель и 160 тысяч кв.м офисных помещений.

Проект был разработан всемирно известным архитектором Моше Сафди.

Восьмой и последний небоскреб Raffles City Chongqing стоимостью 3,8 млрд долларов был недавно завершен. Открытие “небесного моста” состоится уже в этом году.