Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 11 0

Чистая прибыль "Центрэнерго" упала почти в 4 раза

Чистая прибыль "Центрэнерго" упала почти в 4 раза

ПАО “Центрэнерго” в 2018 году сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1,391 млрд гривен) по сравнению с 2017 годом – до 499,127 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании в повестке собрания акционеров энергогенерирующей компании.

Таким образом, в четвертом квартале 2018 года “Центрэнерго” получило чистую прибыль 9,619 млн гривен против 203,271 млн гривен чистого убытка в сентябре-декабре-2017.

Согласно повестке, компания рассматривает пять вариантов распределения прибыли за 2018 год с направлением на дивиденды: 30%, 50%, 75%, 80% или 90% от результата деятельности.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина