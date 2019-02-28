Чистая прибыль "Центрэнерго" упала почти в 4 раза

ПАО “Центрэнерго” в 2018 году сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1,391 млрд гривен) по сравнению с 2017 годом – до 499,127 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании в повестке собрания акционеров энергогенерирующей компании.

Таким образом, в четвертом квартале 2018 года “Центрэнерго” получило чистую прибыль 9,619 млн гривен против 203,271 млн гривен чистого убытка в сентябре-декабре-2017.

Согласно повестке, компания рассматривает пять вариантов распределения прибыли за 2018 год с направлением на дивиденды: 30%, 50%, 75%, 80% или 90% от результата деятельности.