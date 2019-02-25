Тигипко рассказал, является ли Monobank прибыльным

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Мобильный банк Monobank, который входит в структуру принадлежащего группе ТАС Универсал Банка, в сентябре 2018 года получил первую прибыль, сообщил бизнесмен Сергей Тигипко.
По его словам, Универсал Банк сконцентрируется на развитии Monobank, а Таскомбанк будет универсальным.
“Сейчас у Monobank около 800 тыс. клиентов. И это всего за год с немногим продаж. Каждый день мы выдаем 2,6 тыс. карточек и, надеюсь, 2019 год закончим с клиентской базой более миллиона человек. В ближайшее время мы планируем увеличить уставной фонд на 300 млн грн, поскольку банк очень активно растет. Мы динамично стартовали, и в сентябре проект получил уже первую прибыль”, – отметил Тигипко.
Бизнесмен подчеркнул, что проект стал прибыльным менее чем за год после запуска.
“Это сложно для стартапов, особенно таких технологичных”, – сказал он.
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