Тигипко рассказал, является ли Monobank прибыльным

Мобильный банк Monobank, который входит в структуру принадлежащего группе ТАС Универсал Банка, в сентябре 2018 года получил первую прибыль, сообщил бизнесмен Сергей Тигипко.

По его словам, Универсал Банк сконцентрируется на развитии Monobank, а Таскомбанк будет универсальным.

“Сейчас у Monobank около 800 тыс. клиентов. И это всего за год с немногим продаж. Каждый день мы выдаем 2,6 тыс. карточек и, надеюсь, 2019 год закончим с клиентской базой более миллиона человек. В ближайшее время мы планируем увеличить уставной фонд на 300 млн грн, поскольку банк очень активно растет. Мы динамично стартовали, и в сентябре проект получил уже первую прибыль”, – отметил Тигипко.

Бизнесмен подчеркнул, что проект стал прибыльным менее чем за год после запуска.

“Это сложно для стартапов, особенно таких технологичных”, – сказал он.

Справка Finance.ua

Monobank — розничный продукт АО Универсал Банк (входит в группу ТАС с декабря 2016 года).