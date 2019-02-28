Руководство NVIDIA недополучило миллионы из-за "неоправданных надежд"

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Последние месяцы компания NVIDIA переживает постоянное падение доходов. В первую очередь это можно описать снижением спроса на криптовалюту, но, похоже, “зеленый” чипмейкер имеет и другие причины такого спада.
Как сообщает Barron’s, несмотря на это, прошлый финансовый год оказался для компании скорее удачным, так как ей удалось увеличить свою выручку.
Почему руководство NVIDIA не получило премий? Дело в том, что в конечном итоге NVIDIA не смогла достичь установленных на прошлый отчетный год целевых финансовых показателей, поэтому менеджеры высшего звена не получили премиальных выплат на общую сумму около 9 миллионов долларов в акциях.
Потери руководителя компании NVIDIA. Например, один только глава NVIDIA Женьсюнь Хуан потерял 18 639 акций, что по текущему курсу эквивалентно 2,93 миллиона долларов. Год назад в качестве вознаграждения в его руки было передано 46 500 акций с ограниченным доступом, которые должны были полностью перейти в его владение при реализации определенного плана по прибыли.
Однако теперь совет директоров решил, что по результатам прошлого года Женьсюнь Хуан проявил себя не лучшим образом, и его изначально гарантированное вознаграждение должно быть урезано на 40%.
Финансовые итоги NVIDIA за 2018 год. Информации о том, какие фискальные цели стояли перед руководством NVIDIA, нет. За год выручка NVIDIA увеличилась на 21% до 11,71 миллиарда долларов. Но очевидно, что инвесторы, которые выносили свое решение о премировании на пике “криптовалютного бума”, явно рассчитывали на большее.
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