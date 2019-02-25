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Energizer показал смартфон-кирпич на 18 000 мАч

Energizer показал смартфон-кирпич на 18 000 мАч

Современный смартфон Energizer Power Max P18K Pop обладает батареей на 18 000 мАч. Естественно, от этих ампер-часов смартфон буквально распирает — толщина его корпуса равна 18 мм.

Но, судя по фотографиям со стендов, выглядит он куда больше этих 18 мм. Утверждается, что батареи смартфона хватит на 90 часов звонков, 2 дня проигрывания видеороликов. Правда, и заряжаться смартфон будет очень долго — 9 часов. А потому если вы поздно ложитесь спать, то рискуете не успеть зарядить смартфон на 100% к своему пробуждению.

Смартфон умеет подзаряжать и другие устройства. Energizer Power Max P18K Pop получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей, чип MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели находится тройная камера, а двойная камера для селфи выдвигается из корпуса.

По материалам bigmir.net
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