Больше денег на детей: кто получит дополнительные средства

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Многодетным семьям планируют выплачивать ежемесячно дополнительно 2027 грн.
Деньги хотят выплачивать семьям, в которых трое детей. Родители будут получать средства, пока ребенок не достигнет школьного возраста. Далее планируют ввести выплаты на детей до 16 лет. В правительстве считают, что это поможет бороться с бедностью и стимулировать рождаемость.
“Такие выплаты – это популистский предвыборный ход. Я не думаю, что это будет иметь какое-то большое влияние как на экономику, так и на уровень рождаемости. С одной стороны, у нас не так много таких семей, и это не столь крупная сумма, которая существенно повлияет на инфляцию. С другой – если говорить о демографии, то этот фактор и на нее также не сильно подействует”, – говорит старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина Владимир Дубровский.
По его словам, средства, которые уже получают молодые семьи, существенно не повысили рождаемость.
“Какая-то часть бедных людей действительно начала рожать больше детей, чтобы получать деньги. Это не особенно хорошая тенденция. Люди, которые не могут или не хотят зарабатывать, рожают детей, получают на них большие субсидии. Получается, что такие дети растут в бедности, им не могут дать нормального образования”, – отмечает экономист.
Он добавил, что пока в Украине такое явление не носит массового характера.
“Не все, что есть в практике развитых стран, верно. От такого явления образуется прослойка электората, полностью зависимого от государства. Такие люди стабильно голосуют за определенных политиков, и очень трудно потом эти выплаты отменить. Прослойка общества, которая живет исключительно на социальные выплаты от государства и не хочет ничего в этом менять, существует в Германии, в США, в Швеции”, – объясняет Дубровский.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллионаВчера, 10:00 - 2570 25
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"Вчера, 11:00 - 3627 18
Украина может отменить безвиз с ИзраилемВчера, 16:45 - 1714 10
НБУ планирует сузить сферу использования наличных денегВчера, 13:00 - 1494 10
Бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше" (таблица)Вчера, 20:00 - 2030 8
Не больше 15 тыс. грн: эксперт рассказал, кто пострадает от наличных ограничений НБУВчера, 21:30 - 11465 7
Стив Возняк: Мы наблюдаем рост ценности биткоинаВчера, 13:40 - 4695 1
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"Вчера, 11:00 - 3627 18
ГФС с марта вводит в тестовом режиме новый электронный сервисВчера, 19:20 - 3553
Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллионаВчера, 10:00 - 2570 25
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)Вчера, 13:10 - 515 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 815
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 839 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1596
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4848 2