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Больше денег на детей: кто получит дополнительные средства

Больше денег на детей: кто получит дополнительные средства

Многодетным семьям планируют выплачивать ежемесячно дополнительно 2027 грн.

Деньги хотят выплачивать семьям, в которых трое детей. Родители будут получать средства, пока ребенок не достигнет школьного возраста. Далее планируют ввести выплаты на детей до 16 лет. В правительстве считают, что это поможет бороться с бедностью и стимулировать рождаемость.

“Такие выплаты – это популистский предвыборный ход. Я не думаю, что это будет иметь какое-то большое влияние как на экономику, так и на уровень рождаемости. С одной стороны, у нас не так много таких семей, и это не столь крупная сумма, которая существенно повлияет на инфляцию. С другой – если говорить о демографии, то этот фактор и на нее также не сильно подействует”, – говорит старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина Владимир Дубровский.

По его словам, средства, которые уже получают молодые семьи, существенно не повысили рождаемость.

“Какая-то часть бедных людей действительно начала рожать больше детей, чтобы получать деньги. Это не особенно хорошая тенденция. Люди, которые не могут или не хотят зарабатывать, рожают детей, получают на них большие субсидии. Получается, что такие дети растут в бедности, им не могут дать нормального образования”, – отмечает экономист.

Он добавил, что пока в Украине такое явление не носит массового характера.

“Не все, что есть в практике развитых стран, верно. От такого явления образуется прослойка электората, полностью зависимого от государства. Такие люди стабильно голосуют за определенных политиков, и очень трудно потом эти выплаты отменить. Прослойка общества, которая живет исключительно на социальные выплаты от государства и не хочет ничего в этом менять, существует в Германии, в США, в Швеции”, – объясняет Дубровский.

По материалам РБК-Украина
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