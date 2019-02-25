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Xiaomi не будет спешить с выпуском складного смартфона

Xiaomi не будет спешить с выпуском складного смартфона

Международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Xiaomi Донован Сунг (Donovan Sung), пообщавшись с Venture Beat, заявил, что компания Xiaomi тестирует различные прототипы сгибающихся смартфонов, но считает, что ей лучше дождаться, когда рынок будет более зрелым для подобных устройств.

Компания Xiaomi, которая всегда славилась продажей смартфонов с минимальной маржой, справедливо считает, что устройство стоимостью значительно более 1000 долларов может не соответствовать ее стратегии.

Он добавил, что Xiaomi показала то самое видео, чтобы подтвердить, что она работает над таким устройством, а также так как считает, что добилась ощутимого прогресса. Различные СМИ, которые брали интервью у Донована Сунга, сделали более громкое предположение.Якобы текущая позиция Xiaomi по отношению к смартфонам со складными экранами заключается в следующем: вместо того, чтобы спешить с запуском продуктов, которые не полностью готовы, лучше просто не выпускать их.

По материалам bigmir.net
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