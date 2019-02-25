Рецепты и больничные: Супрун анонсировала новые опции eHealth

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Украинская делегация приняла участие в четвертом саммите глобального цифрового партнерства в сфере здравоохранения (Global Digital Health Partnership) в Индии.
В ходе саммита Украина подписала международную декларацию в отрасли электронной системы здравоохранения, сообщает Минздрав.
“Украинская делегация, при участии представителей Минздрава, приняла участие в Global Digital Health Partnership. Вместе с представителями стран со всего мира обсуждали глобальное сотрудничество в сфере разработки и имплементации новых подходов с точки зрения современных технологий”, – говорится в сообщении.
По словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве Украины с другими странами в развитии цифрового здоровья.
“На мероприятии была принята The Delhi Declaration on Digital Health. Кейсы других стран могут стать хорошими примерами для подражания для нас. Кое в чем мы сами можем стать примером для других. Я рассказала коллегам о нашей системе eHealth и на каком этапе её внедрения мы находимся сейчас”, – отметила Супрун.
По ее словам, “электронное здоровья” уже работает в Украине.
“Мы открываем этот рынок для IT-бизнеса и вводим прозрачные и одинаковые для всех правила. Пациенты уже чувствуют эти изменения и с удовольствием используют предоставленные им новые возможности – запись к врачу онлайн или мониторинг хода трансформации здравоохранения. Список доступных опций будет расширен уже в этом году: рецепты на лекарства, больничные листы, истории болезни – все это планируем сделать доступным в электронном режиме”, – заявила Супрун.
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