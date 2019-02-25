Экономика Италии создает риск для стран еврозоны — ЕС

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Европейская комиссия в среду заявила, что чрезмерные экономические дисбалансы Италии представляют риск для стран еврозоны.
“Италия переживает период чрезмерного дисбаланса. Высокий государственный долг и продолжительная слабая динамика производительности указывают на риски, имеющие трансграничное значение, в контексте до сих пор высокого уровня безнадежных кредитов и высокого уровня безработицы”, – сказала Еврокомиссия.
Еврокомиссия в декабре решила не начинать дисциплинарную процедуру против Италии из-за ее дефицита бюджета и госдолга после того, как популистское правительство страны пообещало сократить некоторые запланированные расходы. Комиссия закрыла глаза на то, что Рим не снизил структурный дефицит в этом году. Крупнейшим критиком соглашения стали Нидерланды и Австрия, которые требуют применять правила блока “в полном объеме ко всем, кого это касается”.
Сейчас долг Италии составляет 133% ВВП – это самый большой показатель среди стран еврозоны после Греции.
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