Литва присоединилась к Польше в обжаловании договора ЕК с "Газпромом"

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Литва поддержала Польшу и присоединилась к жалобе, которую Польская нефтегазовая компания (PGNiG) внесла в прошлом году в Суд Европейского Союза на соглашение Европейской комиссии с Газпромом.
Речь идет о соглашении, объявленном Еврокомиссии в мае прошлого года. Документ касается злоупотреблений российского монополиста своей позицией на рынке в Центрально-Восточной Европе. Благодаря соглашению “Газпром” избежал крупных финансовых штрафов.
Решение о договоренности раскритиковали тогда некоторые страны Центрально-Восточной Европы, в частности Польша, а также часть энергетических компаний в регионе. Они связывали свои надежды с антимонопольным производством Еврокомиссии, открытым осенью 2011 года. Брюссель формально обвинил “Газпром” в нарушении евросоюзных правил о конкуренции, применении монополистических практик в регионе и повышении цен на свое усмотрение, а также в разделении рынка газа в странах ЕС.
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