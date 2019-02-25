Литва присоединилась к Польше в обжаловании договора ЕК с "Газпромом"

Литва поддержала Польшу и присоединилась к жалобе, которую Польская нефтегазовая компания (PGNiG) внесла в прошлом году в Суд Европейского Союза на соглашение Европейской комиссии с Газпромом.

Речь идет о соглашении, объявленном Еврокомиссии в мае прошлого года. Документ касается злоупотреблений российского монополиста своей позицией на рынке в Центрально-Восточной Европе. Благодаря соглашению “Газпром” избежал крупных финансовых штрафов.

Решение о договоренности раскритиковали тогда некоторые страны Центрально-Восточной Европы, в частности Польша, а также часть энергетических компаний в регионе. Они связывали свои надежды с антимонопольным производством Еврокомиссии, открытым осенью 2011 года. Брюссель формально обвинил “Газпром” в нарушении евросоюзных правил о конкуренции, применении монополистических практик в регионе и повышении цен на свое усмотрение, а также в разделении рынка газа в странах ЕС.