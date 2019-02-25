Рада приняла соглашение о противодействии выведению доходов в офшоры

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Верховная Рада Украины приняла решение ратифицировать международное соглашение о противодействии выводу прибыли из-под налогообложения (конвенцию MLI).
«Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета», — сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, объясняя необходимость принятия этого решения.
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Отмечается, что ратификация конвенции является одним из этапов плана по противодействию выводу средств из-под налогообложения, который обязалась выполнить Украина в рамках сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития.
Принятие соглашения позволит Украине внести изменения в большинство налоговых антиоффшорных договоров, которые Украина заключила с остальными странами мира.
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