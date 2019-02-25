ВР приблизила таможенное законодательство к стандартам ЕС

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который введет в Украине институт уполномоченного экономического оператора.

За принятие соответствующего решения проголосовали 234 народных депутата.

Законопроектом предлагается ввести действенный механизм института авторизованного экономического оператора (АЕО) аналогичный функционирующему в ЕС, с перспективой дальнейшего взаимного признания и являющемуся одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.

Будущее признание статуса АЕО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие АЕО в формировании так называемых безопасных цепей поставок товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.

Принятие законопроекта обеспечит предоставление существенных упрощений таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия, закладывание предпосылок для будущего признания статуса авторизованных экономических операторов, предоставляется таможенными органами, органами стран ЕС, и участие украинских АЕО в формировании так называемых безопасных цепей поставок товаров, повышения конкурентоспособности украинских предприятий на внешнем и внутреннем рынке.