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PSA вернется в США и Канаду с линией Peugeot

PSA вернется в США и Канаду с линией Peugeot

После ухода с рынка США в 1991 году группа PSA возвращается с основным брендом – Peugeot. Французский автоконгломерат вновь введет автомобили Peugeot в рамках 10-летнего плана по продаже автомобилей в Северной Америке.

Об этом заявил генеральный директор Карлос Таварес. По словам Тавареса, они будут изначально поставляться из Европы и Китая, без указания каких-либо табличек.

«Наше решение вернуть Peugeot обратно в Северную Америку стало кульминацией нескольких лет исследований, направленных на то, какие из брендов Groupe PSA будут наилучшим образом удовлетворять потребности клиентов этого рынка”, – заявил президент и главный исполнительный директор Groupe PSA North America Ларри Доминик.

Первоначальный подход PSA к продаже автомобилей в Северной Америке заключается в мобильности. Компания запустила приложение Free2Move в Сиэтле осенью 2017 года. Приложение позволяет клиентам заказывать и оплачивать различные транспортные услуги, например, проезд в общественном транспорте, с помощью одного мобильного приложения.

По материалам Укравтопром
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