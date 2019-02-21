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На Apple Watch приходится половина мирового рынка смарт-часов

На Apple Watch приходится половина мирового рынка смарт-часов

Компания Strategy Analytics опубликовала собственную статистику по мировому рынку «умных» наручных часов: продажи этих гаджетов быстро растут.

В последней четверти прошлого года отгрузки смарт-хронометров в глобальном масштабе достигли 18,2 млн единиц. Это на 56 % больше результата годичной давности, когда объём рынка оценивался в 11,6 млн штук.

В 2018 году в целом было реализовано приблизительно 45,0 млн “умных” наручных часов. Для сравнения: в 2017-м поставки равнялись 29,3 млн штук. Таким образом, рост составил приблизительно 54%.

По итогам прошлого года часы Apple Watch заняли ровно половину глобального рынка — 50,0 %. Правда, в 2017 году доля «яблочной» империи была существенно выше — 60,4 %. Ослабление позиций Apple объясняется возрастающим давлением со стороны конкурентов.

«Серебро» досталось компании Fitbit, чья рыночная доля за год подскочила с 1,7% до 12,2%. Замыкает тройку Samsung: южнокорейский гигант показал результат в 11,8% против 10,6% в 2017 году.

Все прочие поставщики «умных» наручных часов сообща контролируют примерно четверть мирового рынка.

По материалам 3dnews.ru
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