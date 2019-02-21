Лишь 16-я часть украинцев за рубежом стоит на консульском учете

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Из более 6 миллионов украинцев, находящихся за рубежом, на консульском учете находится чуть больше 400 тысяч.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД.
По оценкам консульской службы, ориентировочное количество граждан Украины, которые временно находятся или постоянно проживают за рубежом, составляет 6,4 млн человек. В то же время на консульском учете за границей находится 438 099 человек.
Больше всего граждан Украины на консульском учете находится в Германии – 102 555 человек, Молдове – 77 028, в США – 54 999.
Чаще всего в украинские консульства поступают обращения по вопросам оформления загранпаспортов (38% обращений), совершение нотариальных действий (31%), оформление виз иностранцам (18%). Общая сумма консульского сбора за 2018 год составляет 35 032 789 долларов США.
Напомним, количество граждан, которые пересекли границу Украины на протяжении 2018 года, превысило 100 миллионов человек. На увеличение этой цифры повлиял безвиз.
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