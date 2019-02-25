Россияне выводят деньги из Кипра

Кипр перестает быть «раем для грязных денег» российских граждан.

Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на информацию Кипрского центрального банка.

Денежные вклады россиян на Кипре резко сократились за последние шесть лет. В настоящее время общий объем средств российского происхождения составляет 4,95 млрд евро по сравнению с 11,76 млрд евро в 2013 году.

Ранее Кипр считался отличным пристанищем для российских денег, полученных незаконным путем.

Финансовые эксперты связывают потерю интереса россиян к кипрскому оффшору с требованием Евросоюза проверять происхождение средств и особо активным его выполнением в последние два года.