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Россияне выводят деньги из Кипра

Россияне выводят деньги из Кипра

Кипр перестает быть «раем для грязных денег» российских граждан.

Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на информацию Кипрского центрального банка.

Денежные вклады россиян на Кипре резко сократились за последние шесть лет. В настоящее время общий объем средств российского происхождения составляет 4,95 млрд евро по сравнению с 11,76 млрд евро в 2013 году.

Ранее Кипр считался отличным пристанищем для российских денег, полученных незаконным путем.

Финансовые эксперты связывают потерю интереса россиян к кипрскому оффшору с требованием Евросоюза проверять происхождение средств и особо активным его выполнением в последние два года.

По материалам Finance.UA
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