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Рейтинг спорткаров, которые больше всего ищут в Google (карта)

Рейтинг спорткаров, которые больше всего ищут в Google (карта)

Авторитетное издание Veygo составило рейтинг спорткаров, которые больше всего ищут в Google пользователи во всем мире. Лидером стала Audi R8, которая опередила даже Bugatti Chiron и Lamborghini Aventador.

Автомобиль лидирует в 95 из 169 стран, которые вошли в рейтинг Интернет-ресурса Veygo.

В целом по запросу Audi R8 было почти 940 тысяч запросов. Спорткар стал самым популярным практически во всех странах Южной и Северной Америки, в том числе в США и Канаде. Также его больше всего “гуглили” в Европе и в частности в Украине, а еще в Китае, Японии, Монголии, Египте, Ливии и Австралии.

Гиперкар Bugatti Chiron, который финишировал вторым, искали всего лишь 701 тысячу раз. Он был популярным в России, Индии и ряде африканских стран.

Что касается других моделей, рейтинг лидеров в поисковых системах выглядит следующим образом:

  • Lamborghini Aventador (562 770 запросов),
  • Bugatti Veyron (443 410 запросов),
  • Lamborghini Huracan (384 270 запросов),
  • Lamborghini Veneno (371 570 запросов),
  • McLaren 675LT (368 810 запросов),
  • Ford GT (313 380 запросов) и Ferrari 455 (256 590 запросов).

Интересно, что все самые популярные модели принадлежат одному концерну Volkswagen Group, за исключением нескольких автомобилей, которые закрывают топ-10 – таких как McLaren 675LT, Ford GT и Ferrari 455.

В целом в составлении рейтинга участвовали 55 спорткаров. Лидеры выбирались по принципу определения среднего количества просмотров за месяц в течении 2018 года.

По материалам ТСН
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