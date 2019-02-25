Airbus показал взлет беспилотного аэротакси

Компания Airbus испытала прототип своего беспилотного аэротакси Vahana. На видео с испытаний можно увидеть, как аппарат переходит из режима вертикального взлета в режим горизонтального полета.

Vahana – это проект по разработке аэротакси компании Airbus, берущий свое начало в 2016 году. Первый полет аэротакси Vahana состоялся 31 января 2018 года.

Недавно прошли летные испытания прототипа аппарата. Как можно увидеть в ролике, демонстрирующем полет машины, прототип поднимается вертикально, а затем переходит в самолетный режим полета и разгоняется до 50 узлов; позже машина выполняет некоторые другие маневры и совершает успешную вертикальную посадку.

В целом прототип аэротакси совершил 50 полноценных тестовых полетов общей продолжительностью более пяти часов. При этом отмечается, что уменьшенная модель аппарата выполнила уже целых 1 277 полетов общей продолжительностью более 51 часа.