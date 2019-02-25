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Холдинг Веревского увеличил прибыль на 83%

Холдинг Веревского увеличил прибыль на 83%

Одна из крупнейших украинских аграрных групп “Кернел” в первом полугодии 2019 финансового года получила 164 миллиона долларов чистой прибыли, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в финансовом отчете на сайте компании.

Выручка “Кернел” в июле-декабре 2018 года увеличилась в 2,1 раза – до 2,25 млрд долларов.

Операционная прибыль компании увеличилась в 2,4 раза – до 193,4 млн, EBITDA – в 1,9 раза, до 229,9 млн долларов.

Доход группы от переработки масличных увеличился на 9% – до 736,5 млн долларов, от инфраструктурного сегмента и продаж вырос в 4,2 раза, до 1,74 млрд долларов, от растениеводства – на 22%, до 342,5 млн долларов.

Компания планирует в 2019 ФГ (июль-2018 – июнь-2019) переработать 3,1 млн тонн подсолнечника, экспортировать 6-6,2 млн тонн зерна, говорится в отчете.

В феврале “Кернел” получил 48 млн долларов долгосрочного кредита от Европейского банка реконструкции и развития, а также 8 млн долларов кредита от Фонда чистых технологий на строительство четырех ТЭЦ на подсолнечной шелухе.

По материалам Економічна Правда
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