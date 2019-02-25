NASA заинтересовано в привлечении Украины к проектам по исследованию Луны

Космическое агентство NASA заинтересовано в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны. Об этом заявил руководитель агентства Джим Брайденстайн в ходе встречи с послом Украины в США Валерием Чалым, говорится в Facebook посольства.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях и активизации двустороннего диалога в этой сфере, в частности в рамках соответствующей украинско-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года.

Также стороны договорились о подготовке к подписанию межправительственного Соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях.

Также на встрече говорили о перспективах углубления двустороннего сотрудничества, акцентируя внимание на положительных примерах украинско-американского взаимодействия в космической сфере, в частности в проекте “Антарес”.