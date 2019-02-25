Межбанк: доллар уронили продажи СКВ ради гривны для очередного фискального периода

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,88/26,91 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно об очередном «сжатии» рынка гривневой ликвидности.

Во всяком случае, на это указывало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 184,0 млн. грн. к отметке 52 043,8 млн. грн.

Похоже, регулятор снова «подсуетился», пытаясь монетарными рычагами «смягчить» возможные «бычьи неприятности» пары доллар-гривна на последних порциях компенсации НДС Казначейством.

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.03 понизились к 26,86/26,90 UAH/USD, по всей видимости, «отвечая» на состояние дел с гривневой ликвидностью. На моменте ситуативное преобладание оферов, опустившее цену СКВ.

К 10.41 Киева на межбанке нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня привел ее к цифре 26,82/26,85 UAH/USD. На моменте преобладание оферов «американца».

На 10.48 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 26,81/26,83 UAH/USD, ведомые преобладавшими продажами СКВ. «На рынке продавцов столько, что за мелкими купюрами СКВ на полу никто не наклоняется», – заметил наш консультант.

Попытки регулятора в дебюте торгов гривневыми интервенциями остановить массовые продажи СКВ ради гривни для уплаты налогов по семи пунктам уже в пятницу, 02 марта, не увенчались успехом.

По состоянию на 11.07 котировки безналичного доллара приостановили снижение, консолидировавшись на отметке 26,80/26,84 UAH/USD.

Дополуденное динамичное падение курса безналичного «американца», ставшее следствием приближения очередного фискального периода, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые не тронулись с отметки 15,75/16,75% годовых.

Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,88 / 26,91

евро – 30,50 / 30,58

российский рубль – 0,407 / 0,408

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