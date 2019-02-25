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Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллиона

Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллиона

Наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Об этом сообщил источник в компании.

“Новое законодательство дает Наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом”, – сказал собеседник.

В письме председателя наблюдательного совета “Нафтогаза” Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копия которого есть в распоряжении ЭП, отмечается, что срок полномочий Коболева продлен на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В письме отмечается, что Гройсман публично говорил об ожиданиях относительно “пересмотра размера вознаграждения Коболева и что оно должно быть рыночным”.

“Комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень зарплат соответствует рынку”, – говорится в письме.

“Мы хотели бы обратить внимание на тот факт, что председатель правления “Нафтогаза” принял и выполняет решение о направлении 100% доходов, которые он получит до конца года, на благотворительность, а потому не будет личной выгоды в результате принятия любого решения”, – добавила Споттисвуд.

По материалам Економічна Правда
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