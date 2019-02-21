Фондовая биржа Nasdaq запустила индексы на Bitcoin и Ethereum

Фондовая биржа Nasdaq начала отражать в режиме реального времени индексы на Bitcoin и Ethereum, основанные на данных сервиса Brave New Coin.

Об этом сообщается на сайте Nasdaq.

Bitcoin Liquid Index (BLX) и Ethereum Liquid Index (ELX) предназначены для оказания спотовых или референтных ставок в реальном времени по цене 1 BTC и 1 ETH соответственно, котирующихся в долларах США. Оба индекса рассчитаны с использованием методологии, которая прошла аудиторскую проверку в соответствии с ключевыми принципами IOSCO.

BLX начали рассчитывать в 2010 году, он является одним из наиболее часто упоминаемых индексов BTC среди криптотрейдеров. Аналогично, ELX рассчитывается с 2014 года.