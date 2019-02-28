Джамел Агауа: 10 простых правил, о которых все забывают. Как защитить свои личные данные в интернете в 2019 году

Современный человек проводит большую часть жизни онлайн. Отправляет десятки сообщений друзьям и коллегам, выкладывает фотографии в соцсети, делится геолокацией на личных страницах, заказывает билеты на концерт в онлайн-магазине и вызывает такси через приложение в смартфоне. И все это только в течение одного дня (а может даже и часа).

Но задумывается ли этот человек о том, какая личная информация попадает в сеть, насколько надежно она защищена и защищена ли вообще?

В конце 2018 года Viber провел опрос пользователей и выяснил, что 70 % украинцев не осведомлены о безопасности используемых ими мессенджеров. Только около 30% процентов украинцев всегда проверяют настройки конфиденциальности при выборе приложения для общения в сети. И всего 21% украинских пользователей знает хоть что-то о технологии сквозного шифрования, которая является стандартом в отрасли мессенджеров.

Согласитесь, ваш ноутбук и смартфон хранит невероятное количество личных данных. Если не позаботиться об их защите, информация может оказаться в открытом доступе или попасть в руки злоумышленников. Мир знает много историй, когда после взлома личных страниц в соцсетях или облачного хранилища страдала не только репутация известных музыкантов, актеров и политиков, но и обычные пользователи лишались сбережений на банковских счетах или становились жертвами шантажа.

Вот 10 простых советов, которые помогут защитить ваши личные данные в сети в 2019 году.

1. Must have – сквозное шифрование. Мессенджер должен защищать вашу переписку по технологии сквозного шифрования. Если коротко, то сквозное шифрование работает таким образом, что все сообщения кодируются, а ключи дешифровки сообщений находятся только у отправителя и получателя, и никто из третьих лиц не может получить доступ к вашей коммуникации. От попадания в чужие руки защищены все фотографии, видеоролики, документы, конфиденциальная информация, которая хранится в вашем мессенджере.

2. Поинтересуйтесь политикой разработчика. Особенно, если вы планируете использовать приложение не просто для дружеских переписок, а для работы и бизнеса. Вам стоит знать, хранит ли разработчик приложения данные о пользователях на серверах или в облаке, какие технологии по защите данных использует, была ли компания уличена в скандалах с утечкой информации. Поинтересуйтесь позицией и репутацией компании на рынке, политикой конфиденциальности компании, почитайте правила для пользователей. Это все можно найти в открытом доступе в интернете или в настройках самого приложения.

3. Не выкладывайте слишком много информации о себе в соцсетях. Почему это опасно? Многие хакеры успешно угадывают пароли от страниц методом проб и ошибок, используя комбинации на базе вашей общей информации (например, номер телефона, имена детей, родителей, домашний адрес, даты рождения, свадьбы и другие данные). Ведь вы сами сообщаете это в профиле. Открыв доступ к странице, мошенники получают “все карты в руки” – личные фотографии из переписок, телефонную книгу, пароли и многое другое. Задумайтесь уже сейчас, какая информация доступна на ваших страницах, и чем грозит, если она попадет в левые руки.

4. Проверьте настройки конфиденциальности. Это касается как приложений на ваших смартфонах, так и страниц в соцсетях.

Первое. Заходим в настройки приложения и находим пункт “конфиденциальность”. Здесь можно узнать, доступ к каким данным на вашем телефоне получает приложение – фотографии, видео, телефонная книга, геолокация и другое. Чем к меньшему количеству данных имеет доступ приложение, тем безопаснее. Особенно это касается разных сомнительных приложений. Поэтому если приложение доставки еды начинает запрашивать доступ к вашим фото, а вы понимаете, что для работы ему это не нужно, уверенно нажимайте “запретить”.

Внимательно относитесь к тому, какие приложения вы скачиваете. Только за последний год было много нашумевших разоблачений приложений, которые записывали все, что происходило на экране смартфона. При этом владелец даже не подозревал о тайной слежке, так как его разрешение на сбор информации приложение не запрашивало.

Второе. В настройках конфиденциальности страниц в соцсетях можно выбрать, кто будет видеть информацию о вашем профиле и контент, который вы публикуете. Очевидно, что лучше максимально обезопасить себя и сделать так, чтобы вся важная информация отображалась только для друзей. Здесь стоит отметить еще один момент – не добавляйте в друзья и не подписывайтесь на людей, страницы которых выглядят подозрительно. Скорее всего профиль с одной картинкой и парочкой записей – это бот или фейк, созданный с корыстной целью.

5. Поставьте надежный пароль. 123456, masha1991, password1, qwerty – это плохие пароли. Взломать такой – дело 10 минут даже для обычного пользователя. Надежный пароль должен состоять из комбинации букв большого и маленького регистра, цифр и символов. И не содержать в себе личную информацию – имя мамы, номер телефона бабушки, ваш год рождения, никнейм в интернете или кличку в школе. Надежнее всего – придумать рандомную комбинацию, которую сложно будет вычислить путем ассоциаций. И, пожалуйста, никогда не используйте один пароль на все случаи жизни.

6. Настройте двухфакторную идентификацию. Двухфакторная аутентификация – это дополнительный уровень безопасности, который обеспечит защиту аккаунта в случае, если мошенникам удастся взломать ваш пароль. Поэтому на всех сайтах и приложениях, где предоставляется возможность подключить двухфакторную аутентификацию, лучше это сделать.

7. Не открывайте подозрительные файлы. Даже если вы их получили от друзей. А особенно, если от незнакомых номеров и адресов. Это касается сообщений на почте, в соцсетях и мессенджерах. Вы можете таким образом скачать архив с вирусом, который взломает вашу систему и получит доступ к личным данным. Не так давно волна взломов прокатилась в Facebook, когда в мессенджере людям приходили от друзей сообщения со вложенным файлом вроде video_8765.zip. Это был вирус, рассчитанный на то, что люди доверяют сообщениям от своих контактов и по неосторожности могут кликнуть на вложение. Таким образом вирус отправлял персональные данные вашей страницы мошенникам.

8. Не подключайтесь к публичным Wi-Fi-сетям. Открытые Wi-Fi-сети – это счастье для хакеров. Ведь через открытую сеть Wi-Fi можно легко проникнуть ко всем подключенным устройствам. Лучше пользоваться мобильным интернетом, но если уже случилось так, что вы подключились к Wi-Fi в кафе, салоне или торговом центре, не заходите в онлайн-банк или другие важные сервисы.

9. Установите пароли на телефоне, ноуте и других девайсах. Никто не застрахован от кражи мобильного телефона. В метро, кафе, других публичных местах есть риск пострадать от действий мошенников. И чаще всего в таких ситуациях не так страшно потерять сам девайс, как предоставить всю информацию, которая хранится на нем, в руки чужих людей.

Лучше подстраховаться заранее и установить пароли входа для смартфона, планшета, ноутбука и даже для домашнего ПК. Не исключено, что опытные мошенники могут взломать такой пароль, но во всяком случае пароль предоставит вам время, чтобы успеть выйти со всех аккаунтов, сменить пароли в соцсетях и заблокировать банковские карты.

10. Не забудьте “Выйти”. Бывают такие случаи, когда нам срочно нужно зайти в интернет, а рядом нет вашего ноутбука или смартфона. Поэтому если воспользовались компьютером в интернет-кафе, библиотеке, или даже одолжили ноутбук у друзей или коллег, не забудьте нажать “Выйти” со всех аккаунтов, куда вы заходили. А лучше в таких ситуациях еще и очистить историю браузера.

Джамел Агауа, Генеральный директор Viber